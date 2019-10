LIGHT It UP mit DJ Master HP

Im Herzen der Stadt ist LIGHT IT UP der neue Freitag im TROPI. Wir starten unsere Veranstaltungsreihe am 08.11.2019.

Das ganze ohne arrogantem Publikum. Wir feiern ab 22 Uhr mit sympathischen Gästen und einer Mischung aus Hip Hop, RnB & Reggaeton

von DJ Master HP durch die Nacht.

- Free Entree für alle Ladies bis 23 Uhr !!!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tropi.de – Endlich Freitag

Sigmaringerstr.146 – 72458 Albstadt

www.tropi.de

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Einlassregel:

Mit Erziehungsbeauftragung und in Begleitung eines Erwachsenen ist der Einlass ab 16 Jahren

(ein Volljähriger pro zwei Minderjährigen).

Infos und Formular auf www.partyzettel.de

Öffnungszeiten 22:00 - 4:00 Uhr