„Ich habe einen tollen Abend, wenn mein Publikum einen tollen Abend hat“ ist die Philosophie von Frontman Jürgen. Untermalt von dem erdigen Gitarrensound von Rainer, wummernden Drums und treibenden Bässen, sorgt er mit einer leidenschaftlichen Performance, einem Schuss Selbstironie und der puren Lust auf Rock für einen Abend, bei dem das Publikum voll auf seine Kosten kommt und zu Mega-Klassikern der letzten 25 Jahre mitsingen und abfeiern kann.

Wer auf „Let me entertain you“ von Robbie Williams mit Rolling Stones-Riff oder U2 Songs mit Hardrock-Gitarre unterlegt steht, darf sich LIGHTNING CRASHES nicht entgehen lassen – taste it

LIGHTNING CRASHES Live:

Elke W., Böblingen: „Eine charmante, authentische Band, ich konnte gut abtanzen“

Olaf M., Stuttgart: „Geil wie sie Lenny Kravitz gerockt haben, Hut ab!“

Samy L., Herrenberg: „Eine unglaubliche Atmosphäre hier auf dem Marktplatz zu „With or without you (U2)“

Anne B., Sindelfingen: „Der Sänger ist süß“ (lach)

Katja H., Reutlingen: „eine tolle Songauswahl die ich so noch von keiner Coverband gehört habe.“

Frank O., Böblingen: „Echt super! Wenn die nächstes Jahr wieder hier spielen sind wir auf jeden Fall dabei!“ www.lightning-crashes.de

LIGHTNING CRASHES:

Jürgen Langanke, gesang, gitarre

Klaus Nuber, bass, gesang

Rainer Wenzel, gitarre, gesang

Benne Pfrommer, schlagzeug