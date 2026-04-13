LIGHTNING CRASHES und Memory Remains

Rocknight mit regionalen Bands

LIGHTNING CRASHES - DisCover: Rock!

Eine echte Powertruppe der Rockszene, bringt mit ihrer langjährigen Erfahrung die besten Rockklassiker der letzten 40 Jahre auf die Bühne. Mit einem Repertoire, das von alternativem Rock über den 80er/90er-Jahre-Rock bis hin zu NDW-Punk reicht, liefern sie energiegeladene Interpretationen von Songs, die jeder im Publikum kennt und liebt.

Memory Remains

Melodischer Rock und Metal, irgendwo zwischen Metallica und Disturbed, mit einem ordentlichen Schuss Pop Punk.

Eindringlicher Gesang, treibende Rhythmen und Riffs, die ins Ohr gehen.