Lightpainting-Workshop: Weihnachtskarten gestalten

Weihnachtskarten gestalten mit Fotografie und kreativem Kopf mit Nora Bünger.

Für Kinder von 10–12 Jahren

Wenn Licht zum Pinsel wird: In diesem Workshop entstehen mit Taschenlam pen und anderen Lichtquel len kreative Fotografien. Die entstandenen Bilder eignen sich wunderbar für individuell gestaltete Weih nachtskarten.