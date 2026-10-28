Lightpainting-Workshop: Weihnachtskarten gestalten

-

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

Weihnachtskarten gestalten mit Fotografie und kreativem Kopf mit Nora Bünger.

Für Kinder von 10–12 Jahren

Wenn Licht zum Pinsel wird: In diesem Workshop entstehen mit Taschenlam pen und anderen Lichtquel len kreative Fotografien. Die entstandenen Bilder eignen sich wunderbar für individuell gestaltete Weih nachtskarten.

Info

230387_151010454965699_4111711_n.jpg

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151010454965699&amp;set=a.151001268299951.37820.150992101634201&amp;type=1&amp;theater

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm
Freizeit & Erholung

Tags