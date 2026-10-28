Lightpainting-Workshop: Weihnachtskarten gestalten

Weihnachtskarten gestalten mit Fotografie und kreativem Kopf mit Nora Bünger.
Für Kinder von 10–12 Jahren
Wenn Licht zum Pinsel wird: In diesem Workshop entstehen mit Taschenlam pen und anderen Lichtquel len kreative Fotografien. Die entstandenen Bilder eignen sich wunderbar für individuell gestaltete Weih nachtskarten.
Info
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151010454965699&set=a.151001268299951.37820.150992101634201&type=1&theater
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