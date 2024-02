" LIGHTSCAPES " - Christine Dohms

Vom 25. Februar an wird die Künstlerin Christine Dohms ihre neuesten Arbeiten erstmals in der Pupille zeigen. Dies werden Fotomalereien sein, wie die Künstlerin ihre Arbeiten nennt, Malerei mit der Kamera anstelle des Pinsels. Diese Werke nennt Sie passenderweise Lightscapes - Landschaften aus Licht. Durch Schichtungen entstehen malerische Strukturen, die neue Zusammenhänge ergeben. Ebenfalls zu sehen sind die Innerscapes - Malereien , die nicht abbilden , sondern Assoziationen hervorrufen, Erinnerungen an Dinge , die es so nicht gibt.