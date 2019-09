Lila Logistik

Jedermann Radsportevent für STAR CARE e. V.-„Wir helfen Kindern!“.

Das Motto bei dieser einzigartigen Veranstaltung „Spaß haben und Gutes tun“ steht bei allen Beteiligten im Vordergrund. Seien Sie dabei und erleben Sie ein Event, das seines gleichen sucht! Fahren Sie mit den Stars aus Radsport, Motorsport, Wintersport, Triathlon etc. für den guten Zweck! Pro Teilnehmer geht eine Spende von 30,00 Euro an STAR CARE e. V. Mit den Spendengeldern werden in diesem Jahr Kinderhilfsprojekte in der Region Marbach unterstützt. In den vergangenen Jahren konnte eine Gesamtspendensumme von ca. 440.000,00 Euro erlöst werden.

Es gibt drei verschiedene Radrennen: Das Lila Race über 6 Runden á ca. 15 km = ca. 90 km beginnt um 09.30 Uhr, die Kinderrunde über ca. 20 Minuten beginnt um 13.45 Uhr und die Lila Tour über 4 Runden á ca. 15 km = ca. 60 km beginnt um 14.15 Uhr.

Weitere Informationen zu den Rennen und zur Anmeldung entnehmen Sie bitte der Homepage http://www.charity-bike-cup.de/eventinfos/programm/.