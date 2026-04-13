Lili Moondog ist ein Musiker aus Waiblingen mit Fellbacher Wurzeln.

Er wirkt vor allem als Bassist in verschiedenen Bands und Projekten mit und schreibt seit einigen Jahren eigene Songs. Als Mitglied ehemaliger lokaler Band wie "October" und "The Brandalls" hat er die Musikgeschichte im Raum Fellbach live miterlebt und gestaltet. Seite erste EP "No generation is a better generation" ist im April 2024 erschienen. Nun präsentiert er sein erstes Album. Der Eintritt geht als Spende an die Organisation "Förderkreis krebskranke Kinder e. V. Stuttgart".