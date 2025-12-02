Lilly Löffler Trio - Junge Talente im Studio

Inflorescence nennt die Mannheimer Sängerin Lilly Löffler ihr Trioprojekt, mit dem sie seit gut zwei Jahren unterwegs ist. 

Vorgestellt hat sie ihr Projekt im Rahmen des ‚SWR Jazz College‘. Zusammen mit der Pianistin Juliana Saib und dem Gitarristen Thierry Lahyr ist eine eher leise aber dennoch eindrückliche Musik entstanden.

Lilly Löfflers überzeugende Stimme und Melodien, klangmalerische e-Gitarrensounds und blumige Pianoharmonien - die Musik des Trios bewegt sich zwischen singer-songwriter–Motiven, modernem Jazz, Klangmalerei und bisweilen melancholischen Soundlandschaften. Die Songs entstehen gemeinsam, alle drei bringen ihre Ideen und Kompositionen ein, arrangieren die Songs gemeinsam und lassen Raum für Improvisation. Wichtig ist Lilly Löffler und ihrem Trio der Wechsel von Stille und Dynamik, und das Entstehen eines gemeinsamen fluiden Klangs.

