„Celebrating Burt Bacharach“ eine musikalische Verneigung vor dem im Februar 2023 verstorbenen Komponisten Burt Bacharach.

Seit den 1950er Jahren bis in die Gegenwart erreichten rund 130 seiner Werke die US Single Charts. Dies spricht bereits Bände über das Schaffen des weltbekannten, amerikanischen Komponisten. Dionne Warwick wurde zur wichtigsten Interpretin seiner Kompositionen, die viele der zu Standards gewordenen Bacharach Songs zuerst sang.

Aus diesem reichhaltigen Fundus unvergesslicher Melodien pickt sich die Lilly Thornton Band ihre Lieblingssongs, um sie auf ihre Weise im Jazzquartett zu interpretieren.