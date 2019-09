Lilly unter den Linden

Lilly ist nach dem Tod der Mutter vollkommen auf sich gestellt, denn andere Verwandte hat die 13-jährige nicht. Zumindest nicht im Westen. Doch es gibt noch ein zweites Deutschland im Osten.

...von dort floh Lillys Mutter und dort lebt noch ihre große Schwester Lena. Auf der Beerdigung lernt sie ihre Tante zum ersten Mal kennen – und ist begeistert von ihr. Die vielen Erzählungen ihrer Mutter aus ihrer Kindheit und Jugend werden lebendig. Lilly hat wieder eine Familie! Als das Jugendamt sie in eine Pflegefamilie geben will, reift in Lilly ein kühner Plan: Sie will in den Osten fliehen und bei ihrer Tante Lena leben. Doch als sie tatsächlich dort ankommt, brechen alte Wunden auf…

Anne C. Voorhoevens Roman beleuchtet einen Abschnitt jüngerer deutscher Geschichte aus dem Blickwinkel einer Jugendlichen. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls spielen zehn Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren ein Stück über Familie, Freiheit und Verletzungen.

Spieler*innen: A. Fackler, H. Forstner, P. Gottfried, E. Holder, B. Lörcher, L. Petrovic, C. Rade, P. Schänzlin, V. Schmidt, A. Welch

Regie und Bühne: Tobias Ballnus

Kostüme: Corina Walter

Assistenz: Benita Koch

Alter : empfohlen ab 12 Jahren