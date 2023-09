Lily Marange ist eine Singer/Songwriterin im Pop/AC-Genre und Pianistin. Während ihrer Zeit in den USA hatte sie Live-Auftritte in Cleveland, Houston und San Diego, wo sie an verschiedenen Shows teilnahm, die von der Afton Booking Agency organisiert wurden, sowie eine Reihe von Auftritten mit der lokalen Band „The Sensations“. Lily hatte die Gelegenheit, mit dem 6-fachen Oscar-, Grammy- und Golden Globe-nominierten Hit-Songwriter Jud Friedman zusammenzuarbeiten. Sie nahm einen seiner Songs "The Truth Is" in seinem Produktionsstudio auf. Lily hatte mehrere Auftritte sowohl in ihrem Heimatland Armenien als auch in verschiedenen europäischen Ländern. In den letzten Jahren hörte man sie vor allem im Raum Ludwigsburg und Stuttgart, wo sie sich bei verschiedenen lokalen Veranstaltungen einen Namen gemacht hat, denn kaum einen lässt diese wunderbar gefühlvolle Stimme unberührt.