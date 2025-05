Limes-Jubiläum 20 Jahre UNESCO - Limeswanderung von Grab nach Murrhardt

Vom ehemaligen Wachtposten Grab aus geht die Strecke vorbei am geologischen Aufschluss des damals verwendeten roten Sandsteins, dann entlang des Limes-Verlaufs nach Murrhardt. Gemeinsam mit einem Naturparkführer wird die Nutzung der Kräuter am Wegesrand besprochen und mit der Bedeutung der Pflanzen heute verglichen. In Murrhardt wird dann ein Blick ins römische Bad am Ärztehaus geworfen – der „medizinischen Einrichtung“ hier am Limes.