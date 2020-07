Limp Bizkit machen seit 25 Jahren zusammen Musik und sind immer noch ein Garant für ausverkaufte Hallen und schweißtreibende Live-Shows. Nach 5 erfolgreichen Studioalben, mehreren Eps, Live-Alben und Remixalben, kommt dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach das neue Album „Stampede of the Disco Elephants“, mit welchem die erfolgreiche Nu Metal Band im Sommer 2020 auf Welt-Tournee geht. Sie besuchen drei deutsche Städte und kommen dabei auch am 05. August 2020 nach Stuttgart in die Schleyer-Halle, um die Fans mit ihrem Mix aus funkigem HipHop, peitschenden Rhythmen und massiven Gitarrensounds zum Feiern zu bringen.