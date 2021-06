× Erweitern Limp Bizkit Limp Bizkit

Über 25 Jahre sind seit der Gründung von LIMP BIZKIT vergangen und noch immer ist die Nu Metal-Legende ein Garant für ausverkaufte Hallen und schweißtreibende Live-Shows. Im Sommer 2021 lässt das Quintett um Frontmann Fred Durst es auch in Deutschland wieder krachen! Mit drei Headliner-Konzerten kommen LIMP BIZKIT in der ersten Augusthälfte nach Stuttgart (Schleyer-Halle), Frankfurt (Jahrhunderthalle) und München (Zenith).

Das ist sowohl für loyale als auch neue Fans der perfekte Anlass, einmal so richtig durchzuknallen: „Man muss sich einfach bewegen, mitmachen, sich wieder jung fühlen.“ (KiM – Kultur In München). Wer den mitreißenden Mix aus peitschenden Rhythmen, massiven Gitarrenwänden und funkigen Hip-Hop-Elementen dieser innovativen Band nicht verpassen will, kann sich hier ab sofort LIMP BIZKIT Tickets für Stuttgart, München und Frankfurt am Main sichern!