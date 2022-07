Frankfurt, 2. März 2022 – Für die Sommer-Shows der New Metal-Ikonen um Frontmann Fred Durst gibt es aufgrund der Pandemie-Situation und den damit verbunden logistischen Herausforderungen Termin-Änderungen. Die für Juli 2022 terminierten Konzerte in Stuttgart und Hannover werden um einen Monat in den August 2022 verlegt. Das Konzert in der Schleyer-Halle in Stuttgart findet nun 29. August statt und das Konzert in Hannover in der Swiss Life Hall am 31. August. Bereits gekaufte Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Limp Bizkit gehören zu den innovativsten Bands ihres Genres und sind mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten dazu. Über 25 Jahre nach ihrer Gründung ist die Nu Metal-Legende noch immer ein Garant für ausverkaufte Hallen und schweißtreibende LiveShows. Im Sommer 2022 wird das Quintett um Frontmann Fred Durst erneut für drei HeadlinerKonzerte nach Deutschland kommen.

Weitere Informationen unter: www.limpbizkit.com

Tickets: c2concerts.de/tickets . 0711 – 84 96 16-72 . und bei allen bekannten VVK-Stellen