Limpurger Energie- und Gewerbeschau

Die Limpurger Energie- & Gewerbeschau und das Gaildorfer Floßfest ergänzen sich zu einem Sommerevent für Besucher und Gewerbetreibende der Region.

Verbraucher können sich hier umfassend über die Angebote und Leistungen der Gewerbetreibenden informieren und sich auf dem Floßfest vergnügen.

Der gewerbliche Teil mit den Themen Energie & Umwelt, Freizeit & Mobilität sowie der Leistungsschau des Gaildorfer Gewerbes und des Limpurger Landes erstreckt sich von der Schlossstraße bis zur Limpurghalle. Dabei bieten die beiden Hallen, sowie der große Außenbereich, den Ausstellern beste Möglichkeiten, ihre Leistungen zu präsentieren.

Der Erlebnisbereich auf den Kocherwiesen mit kulinarischen und unterhaltsamen Elementen, wie z.B. dem „politischen Frühshoppen“ der Rundschau am Sonntag, lädt die Besucher in ungezwungener Atmosphäre zum Verweilen ein.

Die Limpurger Energie- & Gewerbeschau will ein Forum sein, in dem sich Angebot und Nachfrage am Wirtschaftsstandort Gaildorf treffen und dabei das Thema „Energie“ in den Mittelpunkt rücken. Hier werden Informationen zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern ausgetauscht und dabei Geschäftsabschlüsse erleichtert.