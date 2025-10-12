Die Initiative NATÜRlich Gaildorf veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Gaildorf am Sonntag, den 13. Oktober den 4. Limpurger Markt von 11–17 Uhr in der Viehhalle Gaildorf.

2019 entstand die Initiative NATÜRlich Gaildorf mit dem Ziel, die Energien von verschiedenen Gaildorfer Vereinen, Personen und Institutionen zu bündeln, um die Bereiche Nachhaltigkeit, Naturschutz und Regionalität in Gaildorf und Umgebung durch Projekte und Veranstaltungen zu fördern. Eines dieser Projekte ist der Limpurger Markt.

Da Nachhaltigkeit in aller Munde ist und immer öfter gefordert wird, liegt es nahe, sich nach Produkten umzusehen, die im direkten Umfeld produziert und vermarktet werden. Oft kennt man die kleinen Direkterzeuger und -vermarkter vor Ort nicht, weil diese keine großen Werbeplattformen haben.

Der Limpurger Markt hat in den letzten Jahren schon gut dafür gesorgt, die Bekanntheit zu steigern und wir möchten mit dem 4. Limpurger Markt das Bewusstsein für die vielfältigen Angebote vor Ort weiter fördern.