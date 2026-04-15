LIN ist eine Soloband. Gitarre, Drums, Synthesizer und Loop-Station werden hier zu einer beeindruckenden Live-Show zusammengefügt, die schon unzählige Menschen in ihren Bann gezogen hat.

Egal ob Festivalbühne oder Club, LIN hat in den letzten Jahren hunderte Konzerte in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich gespielt und dabei die Genre-sprengenden Power-Songs in die Nacht geschickt.

Die rasant wachsende Hörer*innenschaft folgt LIN auch für die klaren politischen Botschaften. In den Songtexten inszeniert die queere Berliner*in eine Welt, in der gesellschaftlich gemachte Normen aufgebrochen und neu gesetzt werden. Nicht selten skandiert das Publikum bei den Shows gemeinsam Slogans wie „I am a feminist“ und setzt damit in Zeiten immer stärker werdender rechter Kräfte ein lautstarkes Zeichen.

Nach der Veröffentlichung des Debütalbums „Gradient“ im Jahr 2023 arbeitet LIN aktuell an neuem Material, welches die zukünftigen Live-Shows prägen wird.