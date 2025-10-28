Das Duo Lina Bó besteht aus Celina und Bó. Beide machen schon seit Jahren gemeinsam Musik. Lina Bó begreifen sich als urbane Neo-Blumenkinder. Ihre Lieder sind mal melancholisch, mal tanzbar, voller Lebensfreude und Optimismus. Südamerikanische Exotik gemischt mit deutschem Folk Pop erinnern an die besten Zeiten von ZAZ und Manu Chao. Die Band steht für Frieden und Respekt, gegen Krieg und Intoleranz, für Lebensfreude und Hoffnung. Eine ihrer gemeinsamen Leidenschaften ist es, zu reisen und Straßenmusik zu machen. Sie haben durch die Reisen viele Menschen, Länder, Kulturen, und Musikstile kennengelernt und daraus Lieder geschrieben. Nach den ersten Single Releases "Weiblich" und "Hallo Welt" folgten Fernsehauftritte, Support Shows bei Jimmy Kellys Streetorchester, Anna R, Jamaram und Santiano. 2024 erschien die Debut EP “Lina Bó”.