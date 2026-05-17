Lina Bó bestehen aus einer kölschen Kubanerin und einem flensburger Jungen.

Das Straßenmusikduo spielt eigene Stücke, die mit südamerikanischer Exotik und deutschem Folk-Pop Flair an die besten Zeiten von Zaz und Manu Chaos erinnern. Die Songs sind mal melancholisch, mal tanzbar, und das Duo scheut sich nicht auch gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen. Mit ihren Songs wollen Lina Bó Hoffnung bringen und den Menschen wieder mehr Anreiz bieten, für etwas zu brennen. Schaut hin, engagiert euch, sprecht laut aus, was ihr denkt!