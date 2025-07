Lina Maly - Enno Bunger - Pascal Blenke

Lina Maly

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, poetischen Texten hat sich Lina Maly längst einen festen Platz in der deutschsprachigen Musiklandschaft erarbeitet. Die Sängerin und Songwriterin begeistert durch ihre authentische Art, mit der sie Geschichten erzählt, die direkt aus dem Leben gegriffen sind – mal melancholisch, mal hoffnungsvoll, immer ehrlich und bewegend. Lina Maly ist nicht nur auf der Bühne ein Erlebnis, sondern auch abseits davon eine kreative Visionärin. Sie arbeitet eng mit anderen Künstlerinnen und Musikerinnen zusammen, schreibt Texte und komponiert für sich und andere. Linas Live-Auftritte sind intime Erlebnisse, die das Publikum oft wie eine warme Umarmung zurücklassen. Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung und einer einzigartigen Bühnenpräsenz zieht Lina Maly ihre Zuhörer*innen in ihren Bann und beweist, dass große Gefühle keinen Pomp brauchen – nur Echtheit. Lina Maly – Eine Stimme, die bleibt.

Enno Bunger

Enno Bunger kommt wieder nach Böblingen und zwar Solo am Klavier. Seine Texte werden häufig zitiert, seine Lieder dienen als Soundtrack vieler Hochzeiten und Beerdigungen, und wer schon einmal einen Konzertabend mit Berufsmelancholiker Enno Bunger erlebt hat, wird das vermutlich bestätigen können: die Leute im Publikum sind nicht selten zu Tränen gerührt. Mit seinen selbsttherapeutischen, persönlichen und gesellschaftskritischen, aber immer konstruktiven Songs, garniert von selbstironischen und kabarettistischen Einlagen, hat sich der Ostfriese in den letzten fünfzehn Jahren einen festen Platz in den Herzen und Seelen eines nachhaltig gewachsenen Publikums erarbeitet, mit fünf veröffentlichten Alben, einigen Millionen Streams, knapp 650 gespielten Konzerten und einigen tausend verkauften Konzerttickets. Nach der großen Bandtour zu seinem Album „Der beste Verlierer“, das ironischerweise sein erfolgreichstes und erstes Top-10-Album ist, geht es nun zurück zu den Wurzeln, ganz nah, reduziert auf das Wesentliche seines Schaffens: Wort und Ton, solo am Klavier. Dort, wo Enno Bunger sich zuhause fühlt, so, wie die meisten seiner Songs entstanden sind, und so, wie viele ihn in den letzten Jahren kennen und lieben gelernt haben.

Pascal Blenke

Pascal Blenke ist ein Popsänger mit echten Stories und Bodenständigkeit. Pascal macht sich jede Bühne zum eigenen Wohnzimmer. Mit seiner klaren, warmen Stimme und seiner direkten Art kreiert er eine wohlige Gemeinschaft. Seine Jazzeinflüsse spürt man weniger im Songwriting als viel mehr in der Art seiner Konzerte: Keines gleicht dem Anderen. Mal sind Songs geprägt von ausgedehnten Soli, mal kurz und wie auf dem Album, mal akustisch mal mit vollem Programm - auch hier spürt man ganz klar das pure Leben. Abwechslungsreich, überraschend und vor Allem besonders nah sind seine Shows ein Mix aus Lachen, Weinen, Tanzen und ansteckender Selbstreflexion.