10 Jahre Nur zu Besuch.

Lina Maly im November auf Tour zum zehnjährigen Jubiläum des Debüts „Nur zu Besuch“ Mit ihren 28 Jahren ist Lina Maly eine feste musikalische Größe im deutschen Sprachraum.

Allein in den letzten fünf Jahren veröffentlichte sie über 40 Werke unter eigenem Namen und war als Autorin an diversen anderen Projekten beteiligt. Neben den drei erfolgreichen Alben „Nur zu Besuch“ (2016), „Könnten Augen alles sehen“ (2019) und „Nie zur selben Zeit“ (2021) schärft Lina ihr Profil mit mehreren Projekt-EPs (u.a. mit Enno Bunger, TVNoir, Dead Rabbit), die sowohl ihre künstlerische Vielfältigkeit offenbaren als auch ihre persönliche Offenheit und Spielfreude widerspiegeln. Bestätigt durch die Auszeichnung mit dem GEMA-Musikautorinnen-Preis.

Dieses Jahr feiert Lina Malys erfolgreiches Debütalbum mit Songs wie „Schön genug“ und „Als du gingst“ nun zehnjähriges Jubiläum. Über 70 Millionen Streams und der Erfolg des Contec-Techno-Edits von „Als du gingst“ – über 40 Millionen Streams und #82 der Jahres- Single-Charts 2025 – sind Gründe genug, den Geburtstag 2026 mit mehreren schönen Projekten ausgiebig zu feiern. Als Auftakt gab es bereits eine limitierte First-on-Vinyl-Edition des kompletten Albums. Den Abschluss bildet die sechstägige „10 Jahre ‚Nur zu Besuch‘ Tour“ im November. Dazwischen folgen noch weitere kleinere Überraschungen, die bald angekündigt werden.

Wie der Titel schon zeigt, werden auf der Tour nicht nur die zwölf Songs des Albums präsentiert. Darüber hinaus gewährt Lina Maly in persönlicher Atmosphäre auch Einblicke in den künstlerischen Prozess und ihre Gefühlswelt rund um das Werk. Der Talk findet im Austausch mit Daniela Ammermann (DASDING/WDR 1Live) als Moderatorin und dem Publikum statt.