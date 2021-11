Brigitte Wege liest aus "Lina - Oder das kurze Leben eines besonderen Mädchens".

Die inklusive Online-Lesung beleuchtet eine Zeit, in der ein Leben mit Behinderung als unwert galt.

Lina ist ein in Schwäbisch Hall geborenes Mädchen, das aufgrund einer leichten geistigen und körperlichen Einschränkung in Lichtenstern und Stetten aufwächst, bevor ihrem Leben in der Tötungsanstalt Hadamar 1941 ein Ende gesetzt wird.

Ihre Nichten Ruth Alice Dunkelmann und Brigitte Wege haben sich auf die Suche nach Linas Spuren gemacht und verfassten aus ihren Erkenntnissen eine liebevoll erzählte Erinnerung an ihre Tante.

Teilnahme über die Video-Plattform Teams.

Barrierefreiheit: Gebärdensprachdolmetscher*innen übersetzen die Lesung.

Bitte melden Sie sich per E-Mail unter irina.richter@heilbronn.de oder susanne.theves@landratsamt-heilbronn.de an.

"Mittendrin" ist eine inklusive Veranstaltungsreihe der Inklusionsbeauftragten von Stadt- und Landkreis Heilbronn um jährlich am 3. Dezember auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen.