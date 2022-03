Linda Kyei & QuartiersQuartet - Pop-Soul-Electronic-Jazz

Warme Sounds, Raum für Improvisation plus eine weiche, vom Gospel gewärmte Stimme. So lässt sich ein Konzert mit Linda Kyei wohl am besten beschreiben. Kyei, deren Name wie das englische „J“ ausgesprochen wird, lässt alles in ihre Projekte mit einfließen was sie liebt und was sie geprägt hat. Mit Authentizität erzählt sie von ihrem Leben und vertont so manches mit ihrer Violine. “Musik wird für mich dann spannend, wenn Sie Raum für Entwicklung und Entfaltung bietet“. Unter diesem Motto spielt die Sängerin, die ihre Wurzeln in Deutschland und Ghana hat, heute ihre Musik.

Zusammen mit Linda Kyei auf der Bühne:

Wolfgang Fischer – Piano

Steffen Hollenweger – Kontrabass

Joachim Gröschel – Schlagzeug

Sven Edler – Electronics/Loops/Percussion