Linda Kyei Swing Combo

Linda Kyei begleitet Sie am heutigen Abend auf eine „swingende“ Zeitreise mit einer Prise Nostalgie. Um sich hat sie lauter Hochkaräter der jungen Stuttgarter Swing-Szene versammelt, mit denen sie den warmen, knisternden, intensiven und immer locker-jazzigen Sound der schönen Swing-Ära perfektioniert hat.

Mit dabei Andrew Andrews von „The Hot Jazz Rewinders“ an den Drums und der preisgekrönte Sascha Kommer (u.a. Fürst von Hohenzollern Jazz-Nachwuchspreis) am Klavier.

Der wunderbare Sir Holley am Kontrabass und Andy Shepherd an der Gitarre komplettieren die Combo. Als Gast tritt wieder einmal der atemberaubende Carsten Netz an Saxophon und Klarinette.auf.

Lassen Sie sich mit dem Jazz der guten alten Zeit in die 20er und 30er Jahre entführen und genießen Sie das Flair dieser schillernden Epoche!

Durch ihr großes musikalisches Talent erhielt Linda Kyei schon im Alter von drei Jahren den ersten Musikunterricht. Stimmlich und am Klavier machte sie schnelle Fortschritte, aber besonders an der Violine zauberte sie mannigfaltige Klangfarben in ihre eigenen Kompositionen. Bei Gospelchor-Projekten und in Workshops (u. a. bei Melva Houston) entdeckte sie schließlich ihre Liebe zu Soul und Jazz. Heute geht sie einfach ihrer Berufung nach und hat sich europaweit durch ihre Konzertreisen einen Namen gemacht.

Musiker