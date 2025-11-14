Linda Kyei Swing Combo

Hey – Lust auf eine kleine Zeitreise zu den Wurzeln von Moonwalk und Hip-Hop? Dann ab in die swingenden 1930er-Jahre!

Mit einem Lindy-Hop-Schnupperkurs für alle Interessierten ab 18.30 Uhr von Swing-Kultur Stuttgart im Reisekoffer steht der anschließenden SwingDance-Party mit Linda Kyei und ihrer Swing Combo ab 20:00 Uhr nichts mehr im Weg.

Linda Kyei hat sämtliche Hochkaräter der jungen Stuttgarter Swingszene um sich versammelt und präsentiert seit 2016 ihre Swing Combo. Im Sextett zelebrieren sie den warmen, knisternden, intensiven, aber immer locker hüpfenden und natürlich tanzbaren Sound der schönen alten Zeit. Mit gekonnt umgesetzten eigenen Arrangements berühmter Titel u.a. von Chick Webb, Duke Ellington, Count Basie, Jimmie Luncefort etc. hat die Swing Combo einen unverwechselbaren Bandsound entwickelt, der sie bereits auf diverse Tanzfestivals gebracht hat.