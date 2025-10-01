Linda und die Lange Leitung

Club Voltaire Haaggasse 26b, 72070 Tübingen, Universitätsstadt

“Linda und die lange Leitung” ist, was passiert, wenn zwei Musikerinnen eine WG gründen.

Sonja Blume (Einzelteile) an der Gitarre, Linda Gundermann (Linda und die lauten Bräute, die Liedgefährten) an den Texten und beide am Gesang.

Und dann gibt es da noch die geheime dritte Mitstreiterin: Judith Retzlik (Schnaps im Silbersee, Linda und die lauten Bräute, Gerda Vejle) an Bratsche, Bass, Trompete und Gesang. Ihre Lieder handeln von Sorgenganstern, Blumenkindern, Dorfbumspiraten, kleinen Brüderchen, Lieblingsmenschen und denen, die es mal waren – kurz gesagt: Von all denen, die ihre Hämmerherzen zum Schlagen bringen.

