Seid gegrüßt,

Freunde der harten metallischen Klänge.

Das erste LINDE Death Fest, soll eure Ohren am Samstag den 18.11.23, mit dem derbsten versorgen was es an Death Metal gibt.

Diese 4 Bands, werden eure Trommelfelle mit einem Vorschlaghammer streicheln:

Gutrectomy

https://youtu.be/dmgYkPGa0wU

Chordotomy

https://youtu.be/MviL_OuJH-U

Impending Mindfuck

https://youtu.be/Gljkp_Gpr9E

When at Night

https://youtu.be/mvwfhd5vOoY

Eintritt 15 Euro, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.