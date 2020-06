Linden-Abende: Michael Eb

„Sing another Song, geh weiter und mach dein Ding“, sagt Singer-Songwriter Michael Eb. Und genau das macht er. Gerade erst produzierte er mit Sunrise Avenue Produzent Jukka Backlund seine aktuelle Single „Campfire Song“ in Las Vegas, welche direkt im vorderen Drittel der SWR1 Hitparade landet. Der finnische Starproduzent wurde bereits vor einigen Jahren auf den Künstler aus Süddeutschland aufmerksam, nachdem Michael beim SWR3 Nachwuchsfestival Backnang mit seinem Titel „Sing another Song“ den Preis für die beste Eigenkomposition gewonnen hatte. Kurzerhand lud Jukka Backlund den jungen Musiker nach Helsinki ein, wo die beiden in Backlunds Studio 2013 den Titel „Lostin the Sea“ produzierten.Der Ausnahmekünstler stand bereits zusammen mit Stars wie Richie Sambora (Bon Jovi), Max Giesinger, oder The BossHoss auf der Bühne. Michael Eb ist bekannt für seine eingängigen Melodien und emotionalen Texte. Neben zahlreichen Auftritten bei Festivals und anderen Veranstaltungen im In- und Ausland, ging der Künstler mit Band bereits zweimal auf Tour.