Linden-Abende: Picknick in bunt

Dieses Jahr kommt Farbe ins Spiel beim Picknick in buntGenuss, Gemeinschaft und Fröhlichkeit – das erwartet die Gäste beim „Picknick inbunt“ im Rahmen der „Linden-Abende“ in herrlichem Ambiente unter der Tanzlinde auf der Allmand. Um den besonderen Anforderungen der aktuellen Zeitgerecht zu werden, haben die Veranstalter der Stadt Öhringen kurzerhand das Konzept des bekannten und beliebten „Picknick in weiß“ in einen fröhlichen Farbtopf getaucht.Am Sonntag, 2. August, wird Vieles sein wie in den vergangenen Jahren: Leckeres Essen, stilvolle Dekoration, nette Gespräche und abwechslungsreiches Programm. Um die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, haben sich die Organisatoren jedoch einige Gedanken gemacht. Es gibt zwei Termine mit einer jeweils festen Teilnehmerzahl, die Picknickdecken werden mit ausreichend Abstand ausgebreitet und die Gäste müssen sich vorab online anmelden. Auf Wunsch können lecker gefüllte Picknickkörbe bei der Anmeldung erworben werden, Bezahlung selbstverständlich kontakt- und bargeldlos.Die wichtigste Regel an diesem Tag lautet: bunt gekleidet kommen, farbenfrohe Deko, buntes Geschirr und „bunte“ Mahlzeiten mitbringen und so ganz viel Freude und Lebenslust verbreiten in dieser besonderen Zeit. Die schönsten und kreativsten Tische oder Decken werden prämiert. Außerdem müssen sich die Gäste vorab online anmelden, denn: bei 99 Gästen ist Schluss. Um möglichst viele Leckermäuler glücklich zu machen, gibt es zwei Termine - vormittags von 11-14 Uhr und am Spätnachmittag von 17-20 Uhr. Wer keine eigenen Speisen mitbringen möchte, kann einen fertigen Picknickkorb erwerben - mit regionalen und hochwertigen Leckereien und in feinster Handarbeit zubereitet. Die Gäste können wählen zwischen einem Hohenloher Korb, einem Gourmet Korb oder der vegetarischen Variante. Immer dabei sind Brot, Obst, Aufstriche, Salate und etwas Süßes zum Knabbern. Auch ein Getränkepaket ist möglich. Auch in Sachen Unterhaltung haben die Organisatoren eine „abstandstaugliche“ Lösung gefunden. Verblüffende Zauberkunst bringt Tommy Bright mit. Der Finger-und Wortakrobat wird von Decke zu Decke gehen und die Gäste zum Lachen und Staunen bringen. Die Anmeldung zum Picknick in bunt erfolgt per Mail: Heidrun.Suedecum@oehringen.de oder telefonisch: 07941 68-4007. Gäste müssen ihre Kontaktdaten bei der Anmeldung hinterlegen. Die Körbe können über www.reservix.de bestellt werden. Der Eintritt ist frei. Sollte das Wetter am 2.August ein nettes Picknick nicht zulassen, muss es leider ohne Ausweichtermin ausfallen.