Lindenfelser Brauchtumstage mit Herbstmarkt

Das Lindenfelser Museum wird lebendig! Erleben Sie die alten Handwerksberufe und genießen Sie traditionelle Speisen. Im Bürgerhaus erwartet Sie ein Herbstmarkt.

Die alten Handwerkskünste, verbun­den mit einem bunten Markttreiben, stehen jedes Jahr im Mittelpunkt der „Lindenfelser Brauchtumstage“.

Das Lindenfelser Museum, in der historischen Zehntscheune im Rathaushof in der Burgstraße, bildet den Dreh- und Angelpunkt des Festes. Hier werden die alten Werkstätten – ver­teilt auf vier Etagen – mit Leben erfüllt. Beim Herbstmarkt im Bürgerhaus am Kurgarten gibt es heimische Produkte aus der Landwirtschaft wie Honig, Senf, Marme­lade und Hausmacher Wurst. Zahlreiche Stände locken mit besonderen Geschenk- und Deko-Ideen. Im Museums-Café gibt es leckeren Odenwälder Kuchen und süß und herzhaft belegte Brote. Es locken Pellkartoffeln aus dem Museums-Kartoffel-Dämpfer mit Kräuter-Quark, frischer Apfelmost, so genannter „Süßer“, oder am Stand der Feuerwehr eine Odenwälder Bratwurst.