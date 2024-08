Ausstellung "Stationen" Ausstellung zum Lebenswerk des Bildhauers Hüseyin Altin

STATIONEN – Ausstellung zum Lebenswerk des Bildhauers Hüseyin Altin

Anlässlich seines 80. Geburtstags am 10. August 2024 veranstaltet die Gemeinde Urbach zusammen mit dem Geschichtsverein Urbach eine Ausstellung, die im Sinne einer Retrospektive den „Stationen“ des künstlerischen Schaffens von Hüseyin Altin gewidmet ist. Die Ausstellung, die im Bürgerhaus „Museum am Widumhof“ in Urbach stattfindet, zeigt 41 exemplarische Werke aus allen Schaffensperioden des Bildhauers und präsentiert damit erstmalig einen umfassenden Querschnitt seines Lebenswerks der Öffentlichkeit.

Der 1944 in der Türkei geborene Bildhauer Hüseyin Altin ist der bekannteste Künstler Urbachs, wo er seit 1984 lebt. Seine Skulpturen sind weit über Urbach und den Rems-Murr-Kreis hinaus in ganz Deutschland sowie im Ausland zu sehen. Sie schmücken nicht nur Plätze im öffentlichen Raum, sondern sind auch in zahlreichen renommierten öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. Die Bedeutung des Künstlers Hüseyin Altins spiegelt sich auch in den zahlreichen Preisen und Auszeichnungen bei Kunstwettbewerben sowie in der Beteiligung an weit über 100 Gruppenausstellungen und mehreren Einzelausstellungen.

Ergänzend zur Ausstellung erscheint eine Mappe mit hochwertigen Kunstdrucken der meisten Ausstellungsstücke sowie einem Booklet, in dem die Werke Altins im biografischen und historischen Kontext gewürdigt, interpretiert und eingeordnet werden.

Ergänzende Informationen zur Ausstellung:

Ausstellungsort:Bürgerhaus „Museum am Widumhof“, Mühlstraße 11 in Urbach

Ausstellungsdauer: 10. August bis 29. September 2024

Führungen: Führungen für Gruppen ab 5 Personen können unter 0172 – 626 1866 oder geschichtsvereinurbach@gmail.com gebucht werden. Die Führungen sind kostenfrei.

Öffnungszeiten: Jeden Samstag und Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr

Kontakt: Geschichtsverein Urbach, c/o Joachim Wilke, Neumühleweg 23, 73660 Urbach, Mobil: 0172 – 626 1866, E-Mail: geschichtsvereinurbach@gmail.com

Veranstalter: Gemeinde Urbach und Geschichtsverein Urbach e.V.

Förderer: Die Ausstellung wird unterstützt von der Stiftung der Kreissparkasse Waiblingen

Homepage

www.altin-art.de