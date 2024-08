Konzert mit "Herr Diebold ond Kollega"

Nach einiger Zeit gastieren mal wieder "Herr Diebold ond Kollega" im Urbacher Schlosskeller

Nach wie vor lautet das Motto der Rocker von der Ostalb: "Schwäbischer Ohsenn en bekannde Melodiea"

Wenn es statt ums Hotel California um den Landgaschthof Alder Löwa geht, fliegen musikalisch nicht nur die Eagles durch die Lüfte. Und wenn sie von ihm ein rustikales „du siehsch klasse aus heit‘ Nacht“ als Kompliment bekommt, hat das auch, aber nicht nur mit Eric Claptons Wonderful tonight zu tun. Und wenn man auf ein „Ich war noch niemals in New York“ plötzlich „Du warsch no nie en Schwäbisch Hall“ zur Antwort bekommt, ist Udo Jürgens ganz nah und doch so weit, denn thematisch steckt man plötzlich ganz tief im Schwôbaländle. Herr Diebold ond Kollega, das selbsternannte „kloine schwäbische Orkeschderle“ hat sich die Verbreitung des Schwäbischen Unsinns in bekannten Melodien auf die Fahnen geschrieben. Ein halbes Jahrhundert Rock und Pop werden da gnadenlos in Schwäbisch verwurstet. Die Texte sind dabei nur selten wirklich unsinnig, wahlweise eher hinter-, tief- oder feinsinnig, immer aber schlichtweg lustig. Seit 2009 sind Herr Diebold ond Kollega inzwischen mit ihrem Broide-Nudla-Schwäbisch von der Ostalb unterwegs, und sie beweisen gern, dass das Zusammenspiel auf der Bühne dank den gemeinsamen Tagen als Schülerband in den späten 1970ern flutscht und es ihnen immer noch Schbass macht wiea d’Sau. Ein Abend mit den vier Herren Kollegen ist ein schwäbisch-musikalischer Frontalangriff auf Lachmuskeln und Zwerchfell gleichermaßen, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Die Handballer*innen der HSK Urbach/Plüderhauseh sorgen vor dem Konzert und in der Pause für den passenden gastronomischen Rahmen - natürlich ebenfalls schwäbisch!