Lindenfest Morsbach

Vom 10. bis 12. Juli 2026 findet das traditionelle Lindenfest in Morsbach statt. Der Festauftakt erfolgt am Freitagabend ab 18 Uhr mit einer gemütlichen Hocketse inklusive Vesper.

In geselliger Atmosphäre können die Besucher das Wochenende einläuten und den Abend bei geöffnetem Barbetrieb ausklingen lassen.

Am Samstag beginnt das Fest ebenfalls um 18 Uhr. Neben dem traditionellen Fassanstich sorgt der Musiker Damian Singt für die passende musikalische Unterhaltung. Auch an diesem Abend lädt die Bar zum Verweilen und Feiern ein.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Gemeinschaft und des Familienprogramms. Um 9.45 Uhr startet der Tag mit einem Gottesdienst. Ab 13 Uhr werden die Gäste bei Kaffee und Kuchen bewirtet. Parallel dazu findet ein Menschenkickerturnier statt, bei dem Teamgeist und Spaß im Vordergrund stehen. Sportlich geht es auch um 14 Uhr weiter, wenn ein Mountainbike-Kurs mit Trainern angeboten wird. Den Abschluss des Nachmittags bildet um 15 Uhr der Auftritt der Turnmäuse des SVM, die ihr Können präsentieren werden.

Mit dem bewährten Mix aus Tradition, Unterhaltung und Geselligkeit verspricht das Lindenfest auch 2026 wieder ein Höhepunkt im regionalen Festkalender zu werden. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste und ein stimmungsvolles Festwochenende.