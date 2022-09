Lindy Hop Dance Night

Tanzabend mit Crashkurs.

Get ready to swing your Tanzbein! Im New York der 1920er und 30er Jahre erschuf die afroamerikanische (Tanz-)Community aus Elementen verschiedener Tänze wie dem Jazz, Stepptanz, Blues, Charleston und Breakaway einen ganz neuen Swingtanz, der sich schnell großer Beliebtheit erfreute: den Lindy Hop. Ein Revival erlebte der Tanz noch einmal in den 1980er Jahren, vor ein paar Jahren hat dann auch Tübingen das Lindy-Fieber gepackt. Dank der wachsenden Szene gibt es mittlerweile regelmäßige Tanzabende (sogenannte Socials), bei denen Tänzer*innen aus Tübingen und Umgebung zusammenkommen. Dabei stehen immer der Spaß und Improvisation zur Musik ohne feste Choreographien im Vordergrund.

Lust bekommen? Für alle, die tänzerisch in die Roaring Twenties eintauchen und den Lindy Hop einmal ausprobieren möchten, gibt es zu Beginn des Abends einen Crashkurs, anschließend kann bis in die Nacht gemeinsam getanzt werden!

Ort: d.a.i.-Saal

Eintritt: frei

In Kooperation mit SwingZeit Tübingen e.V