Lindy Hop-Workshop

Der Lindy Hop wurde Ende der 1920er-Jahre im Savoy Ballroom in Harlem, New York „erfunden“ und getanzt und hat, neben vielen anderen Einflüssen, seine Wurzeln im Charleston, Break-Away und Stepptanz.

Später sind daraus z.B. Jive, Boogie-Woogie und Rock’n’Roll entstanden. Aerials, wie man sie aus dem akrobatischen Rock’n’Roll kennt, sind bereits im Lindy Hop entstanden.

In den großen Ballsälen in New York entwickelten die Big Bands damals die Swingmusik. Zu dieser neuen Musik entstand ein neuer Tanz: der Lindy Hop. Charakteristisch ist der Austausch zwischen den beiden Tanzpartnern, der zu neuen Figuren und Bewegungen inspiriert – so wie auch die Musik nicht nur den Takt vorgibt, sondern zur Interpretation anregt.

Als Vorbereitung für die nächste JAK-Swingtanz-Party lernt ihr an diesem Workshop-Wochenende die Grundrhythmen des Lindy Hop sowie ein erstes Repertoire an Figuren und ihr erfahrt etwas zur Geschichte sowie zur Musik und den Verbindungen all dieser Aspekte.

Auch wenn der Lindy Hop ein Paartanz ist, müsst ihr euch nicht mit einem/einer Partner:in anmelden und ihr seid nicht auf die klassische Rollenverteilung festgelegt. Es ist im Swingtanz durchaus üblich, dass auch Frauen als „Leader“ oder Männer als „Follower“ tanzen.