Tanzabend mit Crashkurs. Get ready to swing your Tanzbein!

Der Lindy Hop, auch als „Jitterbug“ bekannt, ist ein lebhafter und freudiger Paartanz, der in den 1920er Jahren in Harlem, New York, in der afroamerikanischen Community seinen Ursprung fand. Dieser Tanzstil verkörpert die Energie und das Lebensgefühl der Swing-Ära und ist bis heute ein beliebter Tanz, der Menschen jeden Alters begeistert. Der Spaß und die Improvisation zur Swing-Musik ohne feste Choreografien stehen beim Lindy Hop im Vordergrund.

Lust bekommen? Für alle, die tänzerisch in die Roaring Twenties eintauchen und den Lindy Hop einmal ausprobieren möchten, gibt es zu Beginn des Abends einen Crashkurs. Du musst keinen Tanzpartner mitbringen – wir sorgen dafür, dass sich alle Tänzer*innen zusammenfinden. Anschließend kann bis in die Nacht gemeinsam getanzt werden!

Mit Live-Musik durch die Swing-Band "Apollo 72".