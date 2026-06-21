Line Dance-Abend mit Old H.A.G

Country-Musik, Line Dance und jede Menge gute Laune, das alles erwartet die Besucher bei den beliebten Line Dance-Abenden im Kurhaus.

Die nächste Gelegenheit für das abendliche Tanzvergnügen bietet sich am Samstag, den 11. Juli 2026, denn ab 18 Uhr sorgt Musiker Old H.A.G. mit seiner Musik wieder für beste Stimmung.

Der Schwaigerner Musiker Heinz A. Göltzer, alias Old H.A.G., ist seit über 50 Jahren ein echter Fan der Country-Musik. Alles begann mit den Songs von Johnny Cash, und mittlerweile umfasst sein Repertoire mehr als 650 Lieder aus den Bereichen Country, Western und Bluegrass. Damit sorgt er auf jeder Line Dance Party für die passende Atmosphäre.

Line Dance ist eine Tanzform, bei der die Tänzer einzeln in Reihen hinter- oder nebeneinander tanzen. Der Tanz besteht aus festgelegten, sich wiederholenden Schritten, die synchron von der Gruppe ausgeführt werden, dabei gibt es sowohl einfache als auch anspruchsvolle Choreographien.

Genießen auch Sie ein paar unbeschwerte Stunden im Kurhaus bei guter Country-Musik und ausgelassenem Tanzvergnügen!

Karten für den Line Dance-Abend am 11.07.26 um 18.00 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau gibt es im Vorverkauf bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Kirchenstraße 13 (im Gebäude der Volksbank), Telefon 07264/922-391, gaesteinfo@badrappenau.de bzw. unter www.reservix.de.