Line- oder Contra-Dance

bis

Tanzlinde Öhringen Allmand 18, 74613 Öhringen

Die Community Tänzer laden im August an den Mittwochabenden von 19 bis 20.30 Uhr zum Tanz an der Tanzlinde im Hofgarten. 

Eingeladen sind Menschen jeden Alters! Tanzen in der Gemeinschaft – Jeder tanzt mit jedem, niemand bleibt sitzen. Es gibt keine „Mauerblümchen“, alle haben gemeinsam Spaß! Die Vielfalt der Tänze ist  faszinierend: Contra­Dance in langen Gassen und im Kreis, Tanz im Quadrat, traditioneller und moderner Square­Dance, englische Country­Dances. Keine Vorkenntnisse, kein Kurs. 

Jeder Tanz wird zuerst trocken erklärt und schon ist alles in Bewegung. Community Dance Programm bedeutet: kein Wettkampf, kein Stress oder Leistungsdenken, Entspannung am Abend, Befreiung von Alltagssorgen, gute Laune und Geselligkeit mit viel Lachen.

Glückshormone stimulieren das Immunsystem – das ist die beste Prophylaxe und Therapie für Körper, Kopf und Seele.

Jeder kann mitmachen bei Line- oder Contra Dance. Die Community Tanzgruppe trifft sich einmal monatlich am 1. Samstag im Mehrgenerationenhaus um 15 Uhr.

Info

Tanzlinde Öhringen Allmand 18, 74613 Öhringen
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Line- oder Contra-Dance - 2026-08-05 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Line- oder Contra-Dance - 2026-08-05 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Line- oder Contra-Dance - 2026-08-05 19:00:00 Outlook iCalendar - Line- oder Contra-Dance - 2026-08-05 19:00:00 ical

Tags