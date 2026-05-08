Die Community Tänzer laden im August an den Mittwochabenden von 19 bis 20.30 Uhr zum Tanz an der Tanzlinde im Hofgarten.

Eingeladen sind Menschen jeden Alters! Tanzen in der Gemeinschaft – Jeder tanzt mit jedem, niemand bleibt sitzen. Es gibt keine „Mauerblümchen“, alle haben gemeinsam Spaß! Die Vielfalt der Tänze ist faszinierend: Contra­Dance in langen Gassen und im Kreis, Tanz im Quadrat, traditioneller und moderner Square­Dance, englische Country­Dances. Keine Vorkenntnisse, kein Kurs.

Jeder Tanz wird zuerst trocken erklärt und schon ist alles in Bewegung. Community Dance Programm bedeutet: kein Wettkampf, kein Stress oder Leistungsdenken, Entspannung am Abend, Befreiung von Alltagssorgen, gute Laune und Geselligkeit mit viel Lachen.

Glückshormone stimulieren das Immunsystem – das ist die beste Prophylaxe und Therapie für Körper, Kopf und Seele.

Jeder kann mitmachen bei Line- oder Contra Dance. Die Community Tanzgruppe trifft sich einmal monatlich am 1. Samstag im Mehrgenerationenhaus um 15 Uhr.