Die Community Tänzer laden im August an den Mittwochabenden von 19 bis 20.30 Uhr zum Tanz an der Tanzlinde im Hofgarten.
Eingeladen sind Menschen jeden Alters! Tanzen in der Gemeinschaft – Jeder tanzt mit jedem, niemand bleibt sitzen. Es gibt keine „Mauerblümchen“, alle haben gemeinsam Spaß! Die Vielfalt der Tänze ist faszinierend: ContraDance in langen Gassen und im Kreis, Tanz im Quadrat, traditioneller und moderner SquareDance, englische CountryDances. Keine Vorkenntnisse, kein Kurs.
Jeder Tanz wird zuerst trocken erklärt und schon ist alles in Bewegung. Community Dance Programm bedeutet: kein Wettkampf, kein Stress oder Leistungsdenken, Entspannung am Abend, Befreiung von Alltagssorgen, gute Laune und Geselligkeit mit viel Lachen.
Glückshormone stimulieren das Immunsystem – das ist die beste Prophylaxe und Therapie für Körper, Kopf und Seele.
Jeder kann mitmachen bei Line- oder Contra Dance. Die Community Tanzgruppe trifft sich einmal monatlich am 1. Samstag im Mehrgenerationenhaus um 15 Uhr.