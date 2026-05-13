Linedance Day

Als Solotänzer:in Gemeinschaft erleben und den Stress des Alltags bei ganz viel Spaß einfach wegtanzen! Wir starten den Tag mit einem Workshop - ohne Vorerfahrung kannst du im Level 1 in die Welt des Linedance einsteigen, während im Level 2 alle auf ihre Kosten kommen, die schon Erfahrung gesammelt haben. Im Anschluss kannst du die gelernten Tänze bei der Party direkt wiederholen und vielleicht auch noch den ein oder anderen Tanz dazu lernen oder einen der Tänze wiederholen, den du schon lange nicht mehr getanzt hast.

Komm vorbei und tanz dich glücklich – wir freuen uns auf dich!