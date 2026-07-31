Berlins Comedy-Queen geht endlich auf Tour und bringt ihre ikonischsten Figuren gleich mit: von der überkorrekten Prenzlauer-Berg-Mutti bis zum Handwerker mit ehrlicher Berliner Schnauze. Linella ist witzig, gnadenlos ehrlich und spart dabei nicht mit Selbstironie.

Was tun, wenn im Biomarkt das fair gehandelte Quinoa ausverkauft ist? Wie kommt man wirklich ins Berghain? Und welche absurden Pilates-Trends kann man sich guten Gewissens sparen? Linella hat auf alles eine Antwort oder lässt kurzerhand ihre Figuren sprechen.

In einer Mischung aus bissiger Gesellschaftssatire und persönlichen Stories erzählt sie von herrlich unterschiedlichen Müttern und den bizarr-komischen Dating-Erlebnissen ihrer Freundinnen – irgendwo angesiedelt zwischen absurden WGs und toxischen Situationships.

Und das Beste: Keine Show ist wie die andere. Das Publikum wird Teil des Abends, denn Linella reagiert spontan, improvisiert und schafft einzigartige Insider-Momente, die es so nur live gibt.

Also: Kraft-Tuch einpacken, Herz-Chakra reinigen und nichts verpassen!