Lingeno - das Bläserquintett

Christuskirche Kirchheim unter Teck Hindenburgstr. 46, 73230 Kirchheim unter Teck

Das Bläserquintett LINGENO (Elisabeth Deinhard, Flöte; Elke Karner-Funk, Oboe; Akiko Arakaki, Klarinette; Eduard Funk, Horn; Mihoko Stock, Fagott) möchte dieses Jahr sein Publikum wieder mit wundervoller Musik musikalisch verwöhnen!

Neben Werken von Antonin Reicha (1. Satz aus dem Quintett C-Dur), Darius Milhaud (La Cheminée du Roi René) und der berühmten Carmen Suite von George Bizet erklingt „Die Bienenkönigin“ (nach dem gleichnamigen Text der Gebrüder Grimm) von Bertram Schattel. Der Komponist höchstselbst wird der Sprecher sein. Freuen Sie sich auf eine beeindruckende Performance!

