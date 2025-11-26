Bewegendes Drama aus dem Tschad: „Amina“ kämpft mit ihrer Tochter Maria gegen Tabus, Religion und Gesetz – für Selbstbestimmung.

Amina lebt mit ihrer 15-jährigen Tochter Maria in einem Vorort von N’Djamena im Tschad. Ihr ohnehin beschwerliches Leben gerät völlig aus dem Gleichgewicht, als sie erfährt, dass Maria schwanger ist. Doch Maria will das Kind nicht. In einem Land, in dem Abtreibung sowohl religiös tabuisiert als auch gesetzlich verboten ist, steht Amina plötzlich vor einem aussichtslos wirkenden Kampf – zwischen gesellschaftlichen Zwängen, Glauben und dem Wunsch nach Selbstbestimmung.