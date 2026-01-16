Linie 2: All'Ongarese

Unter dem Motto „All’Ongarese“ lädt das SWR Symphonieorchester zum zweiten Linie 2-Konzert dieser Saison ein. Unter der musikalischen Leitung von Antoine Tamestit, der in dieser Saison als Programmmacher, Solist und musikalischer Leiter allen Linie 2-Konzerten seinen Stempel aufdrückt, bringt dieses Programm die unterschiedlichsten Facetten ungarisch inspirierter Musik zum Klingen.

Den Auftakt machen György Ligetis „Old Hungarian Ballroom Dances“, in denen der Komponist mit Witz und raffinierten Anspielungen ein Echo ungarischer Tanztraditionen erschuf. Im Zentrum des Abends steht Carl Maria von Webers „Andante e Rondo ungarese“ – ein Werk, auf das sich Tamestit besonders freut: „Ein Stück, das die Viola in ihrer ganzen Ausdrucksvielfalt zeigt: von lyrischer Eleganz bis hin zu virtuoser Brillanz.“ Den Abschluss bildet Johannes Brahms’ zweite Serenade A-Dur op. 16, deren warme Klangfarben und pastorale Anmut das ungarische Programm mit weit ausschwingender orchestraler Fülle abrunden.

György Ligeti

"Old Hungarian Ballroom Dances"

Carl Maria von Weber

Andante e Rondo ungarese für Viola und Orchester

Johannes Brahms

Serenade Nr. 2 A-Dur op. 16

SWR Symphonieorchester

Antoine Tamestit, Viola und Leitung