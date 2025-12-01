LINKIN PARK + BRING ME THE HORIZON PARTY

Bist du bereit für eine Nacht voller epischer Hymnen und wuchtiger Riffs? Am 19. April 2025 tauchen wir im LKA Longhorn in die Welten von Linkin Park und Bring Me The Horizon ein!

Von den Klassikern wie Numb, In the End und Crawling bis hin zu modernen Krachern wie Can You Feel My Heart, Drown und Teardrops – wir bringen euch die volle Ladung dieser zwei einzigartigen Bands! Doch das ist nicht alles: Erlebt zusätzlich ein breites Spektrum an verwandten Hits, die jede Rock- und Metalcore-Seele höher schlagen lassen – mit von der Partie sind Sounds von Bad Omens, Papa Roach und Architects uvm!

Diese Party ist für alle, die ihre Stimme verlieren wollen, für alle, die ihre Emotionen rauslassen und für alle, die in einer epischen Nacht die Musik zelebrieren, die Generationen geprägt hat.