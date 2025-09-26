LinkMichel: Jetzt Hammer den Salat!

Unglaubliche 29 verschiedene abendfüllende Programme hat LinkMichel in seiner Comedy- Karriere dem Publikum bereits präsentiert.

Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum setzt der vielfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger mit seinem neuesten Streich „Jetzt Hammer den Salat“ noch einen drauf.

Mit falschen Fährten, unerwarteten Wendungen und überraschenden Pointen beleuchtet er die Absurditäten des Alltags auf aberwitzige Weise und entlarvt dabei das allgegenwärtig Menschliche. Energiegeladen und temporeich erzählt Michel aus seinem ganz normalen Leben als Vater, Ehemann und Mensch – und schafft damit jede Menge Identifikationsmöglichkeiten. Immer wieder werden sich die Zuschauer sagen: „Genauso ist es.“

So sehr er den Menschen den Spiegel vorhält, so selbstironisch weist LinkMichel auf seine eigenen Unzulänglichkeiten hin. Dabei passen Mimik, Gestik, Timing und sein ausgeprägtes Talent für Wortwitz perfekt zusammen.

„Jetzt Hammer den Salat“ ist eine knapp zweistündige Zwerchfellattacke, die niemanden belehrt, aber jedem Lachtränen in die Augen treibt – einfach zum Brüllen komisch!