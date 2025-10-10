Schwabenpower: Comedy trifft Rock, Linkmichel mit Grauers Rock.

Michael Klink und Eckhard Grauer kennen sich seit geraumer Zeit von den Bühnen des Landes, auf denen sie seit zig Jahren unabhängig voneinander solo als LinkMichel (Klink), bzw. Leibssle (Grauer) die schwäbische Kabarettszene aufmischen. Kurz: Aus Kollegen wurden längst Kameraden.

Natürlich rief da rasch ein gemeinsames Programm nach der Hebamme. Und weil LinkMichel mit „vollem Brett“ Comedy zelebriert, und Grauer auch abseits vom Leibssle mit „groovenden Dialektperlen“ (Reutlinger Gea) durch die Gegend rockt, lag´s Programm rasch vor ihnen.