Linkmichel mit Grauers Rock

Schlachthof Bräu Nürtingen Mühlstraße 15, 72622 Nürtingen

Schwabenpower: Comedy trifft Rock, Linkmichel mit Grauers Rock.

Michael Klink und Eckhard Grauer kennen sich seit geraumer Zeit von den Bühnen des Landes, auf denen sie seit zig Jahren unabhängig voneinander solo als LinkMichel (Klink), bzw. Leibssle (Grauer) die schwäbische Kabarettszene aufmischen. Kurz: Aus Kollegen wurden längst Kameraden.

Natürlich rief da rasch ein gemeinsames Programm nach der Hebamme. Und weil LinkMichel mit „vollem Brett“ Comedy zelebriert, und Grauer auch abseits vom Leibssle mit „groovenden Dialektperlen“ (Reutlinger Gea) durch die Gegend rockt, lag´s Programm rasch vor ihnen.

Info

Schlachthof Bräu Nürtingen Mühlstraße 15, 72622 Nürtingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-10 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-10 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-10 00:00:00 Outlook iCalendar - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-10 00:00:00 ical
Google Kalender - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-11 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-11 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-11 00:00:00 Outlook iCalendar - Linkmichel mit Grauers Rock - 2025-10-11 00:00:00 ical

Tags