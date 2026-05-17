LinkMichel: Schampus für alle!

Und jetzt knallt’s richtig: Das Jubiläums-Feuerwerk mit dem Besten aus 30 Bühnenprogrammen und über 3000 Auftritten.

LinkMichel ist Comedy auf Adrenalin – witzig, scharf und immer eine Spur unbere- chenbar. Als Gewinner des Sebastian-Blau-Preises 2024 wirft er sich mit Vollgas ins Chaos des Alltags und schafft es, selbst aus den skurrilsten Momenten des Lebens etwas Urkomisches herauszukitzeln. Seine Mission: Das Unfassbare zu erklären. Sein Erfolg? Grandios daran zu scheitern – und dabei Lachtränen zu provozieren.

Mit feinem Gespür fürs Menschliche und gnadenlosem Blick auf die eigenen Ma- cken spielt LinkMichel nun schon seit drei Jahrzenten meisterhaft mit Erwartung und Überraschung. Sein Wortwitz schneidet wie ein Skalpell, seine Mimik erzählt Geschichten, die für Romane reichen würden. Die Pointen? So treffsicher, dass man sich vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten kann.

Und jetzt? Jetzt kommt das Best-of aus 30 Jahren Bühnenleben: LinkMichel hat seine Humor-Archive durchwühlt, Lieblingsgeschichten entstaubt, Pointen geschliffen – und daraus ein energiegeladenes Jubiläumsprogramm ge- schnürt:

„Schampus für alle!“ ist der Titel, Lachmuskelkater inklusive das Versprechen.

120 Minuten Sprachwitz, Selbstironie, skurrile Alltagsabgründe und Tempo satt – ein Abend, der all das vereint, was LinkMichel ausmacht. Mit einem Timing, das sitzt wie ein Maßanzug, treibt er das Publikum einmal mehr an die Grenze der Selbstkontrolle – in Sachen Lachen, versteht sich.

Ein Jubiläum. Ein Künstler. Ein Lachflash, der bleibt.