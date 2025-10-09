Der vielfach preisgekrönte Kabarettist und Comedian LinkMichel nimmt sein Publikum mit auf eine aberwitzige Reise durch sämtliche Skurrilitäten des alltäglichen Lebens. Er versucht zu erklären, was er selbst noch nicht einmal im Ansatz versteht – und scheitert.

Energiegeladen und temporeich entlarvt er das allgegenwärtig Menschelnde, ohne vor seinen eigenen Unzulänglichkeiten haltzumachen. Dabei spielt er mit den Erwartungen des Publikums, führt sie auf falsche Fährten, um sie am Ende mit den überraschendsten Pointen zu überrumpeln.

Mit unglaublichem Wortwitz und ausgeprägter Mimik brennt der LinkMichel ein humoristisches Feuerwerk ab, das Sie aus dem Lachen nicht mehr herauskommen lässt. Dabei nimmt er keinerlei Rücksicht auf sich selbst. Er ist sowohl Wolf im Schafspelz als auch Schaf im Wolfspelz.

Ein Abend mit LinkMichel ist ein Pointenfeuerwerk voller hintergründigem Wortwitz und hohem Wiedererkennungswert. Ein Programm für Herz, Hirn und gut trainierte Lachmuskeln.