Links und rechts der Donau - und über alle Grenzen

Konzert der Akkordeon-Freunde.

Ein Konzert voller musikalischer Kontraste, mitreißender Taktarten und purem Herzblut erwartet Sie. Seien Sie dabei und spüren Sie den Spirit der Verbindung aus Melancholie, unbändiger Lebensfreude und jahrhundertealter Tradition. Ob mystische Klänge aus Transsylvanien, ungarisches "Feuer" oder einfach nur schöne Walzerklänge - die Bandbreite volkstümlicher und klassischer Melodien ist so regionaltypisch wie vielfältig. Und mit dem "Instrument des Jahres 2026", dem Akkordeon lässt sich dieser Spirit zum Leben erwecken.